Помпео в послании главе МИД Греции осудил турецкие действия в Средиземноморье

Госсекретарь США Майкл Помпео направил главе МИД Греции Никосу Дендиасу письмо, в котором выражается американская поддержка позиции Греции в Восточном Средиземноморье и осуждаются действия Турции. Об этом сообщило в понедельник Афинское Македонское агентство новостей (АМNА) со ссылкой на греческие дипломатические источники.

По их словам, госсекретарь США всего через несколько дней после письма Дендиаса, в котором тот подробно описал последние незаконные и провокационные действия Турции, прислал ответное послание. В нем Помпео подчеркнул, что «Греция является опорой стабильности в регионе», и отметил, что «США осуждают» продолжающиеся турецкие исследования в районах, на которые потенциально распространяется юрисдикция Греции (согласно конвенции ООН по морскому праву, Греция имеет право на расширение своих территориальных вод до 12 морских миль — прим. ТАСС). Госсекретарь США добавил, что эти односторонние действия приводят только к увеличению напряженности в регионе, и подчеркнул, что угрозы, попытки запугивания и принуждения, а также военные действия не ликвидируют напряженность в Восточном Средиземноморье, сообщили источники.

Письмо госсекретаря США с большим удовлетворением было принято в МИД Греции, так как оно является очередным подтверждением законности позиций Греции, отмечают дипломатические источники.(ТАСС)