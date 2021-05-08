Почему сотрудники британского «Института цифровой археологии» хотят посетить Карабах — Разбирались в посольстве АР в Лондоне

5 мая в посольстве Азербайджана в Великобритании состоялась встреча с директором документального фильма Эмили Джеймсом. К этой встрече в онлайн-формате присоединилась продюсер Маша Кузьменко.

В ходе встречи выяснилось, что снятие документального фильма является проектом «Института цифровой археологии». По словам Э.Джеймса, двое сотрудников «Института цифровой археологии» приблизительно три недели назад обратились для получения визы в Азербайджан. При этом в своем обращении они не указали цель своего визита. Эти сотрудники, ссылаясь на то, что их деятельность не относится к сфере журналистики, не сочли целесообразным пройти аккредитацию. Э.Джеймс отметил, что «Институт цифровой археологии» работает по данному принципу и решает остальные вопросы после въезда в соответствующую страну. Тем самым, Э.Джеймс, полагая, что часть проекта по снятию документального фильма все же относится к сфере журналистике, отметил, что существовала необходимость проинформировать об этом азербайджанскую сторону.

В посольстве подчеркнули, что поскольку сфера деятельности «Института цифровой археологии» является журналистикой, визит в Баку требует согласования и аккредитации со стороны правительства Азербайджана, а посещение освобожденных территорий – обеспечения их безопасности.

Э.Джеймсу также сообщили, что из-за пандемии и существующих правил карантина имеются задержки в получении виз для сотрудников «Института цифровой археологии».

В свою очередь Э.Джеймс отметил, что целью посещения сотрудников «Института цифровой археологии» на освобожденные территории Азербайджана является цифровое увековечивание таких объектов, как «Дадиванк», «Тигранакерт» и Шуши (предположительно местной церкви). В связи с этим можно прийти к выводу о том, что визит сотрудников «Института цифровой археологии» и снятие документального фильма имеет целью каталогизацию христианских памятников Азербайджана, представляемых как «армянское культурное наследие».

Кроме того, в одном из своих ранних интервью Э.Джеймс говорил, что поскольку снятие документальных фильмов не является прибыльной сферой, в большинстве случаев их снимают по заказу заинтересованных лиц. Это означает, что интерес к снятию документального фильма на освобожденных территориях в первую очередь возник по причине появления источника финансирования. В этой связи внимание привлекает факт выбора продюсером проекта «Института цифровой археологии» по снятию документального фильма российской гражданки Маши Кузьменко, проживающей в настоящее время в Лондоне и работающей в качестве журналиста. Полагаем, что этот выбор был сделан из-за владения ею русского языка и близкого знакомства с местными условиями.

Следует отметить, что в 2013-2017 годах она работала продюсером программы «Going Underground» британского бюро российского телеканала RT TV. Этот телеканал является одним из главных рупоров российской пропаганды и дезинформации на Западе. В ходе онлайн-встречи Кузьменко также отметила, что по причине того, что она является гражданкой России, ей не требуется виза для посещения Азербайджана.

Несмотря на все это, Э.Джеймс также выразил желание провести съемки и на других освобожденных территориях Азербайджана – Физули, Агдаме и др. В ходе встречи в посольстве ему была предоставлена информация о культурном и экологическом терроре, осуществленном в течение 30-летней оккупации со стороны Армении азербайджанских территорий, бездействии в этой связи международных организаций, и выражено сожаление тем, что их интерес к культурному наследию пробудился только после освобождения этих земель. Э.Джеймс проявил интерес к этим фактам, попросив выслать ему соответствующие материалы.

Он также отметил, что расходы на поездку команды «Left Field Films» в Азербайджан для снятия документального фильма будут оплачены со стороны «Института цифровой археологии», однако для съемок по другим темам он может за свой счет остаться еще на несколько дней в стране и даже снять отдельный фильм.

По словам Э.Джеймса, «Институт цифровой археологии» проявляет интерес не только к процессам, происходившим в течение последних 30 лет, но и к объектам древней истории. Это также доказывает, что визит сотрудников «Института цифровой археологии» на освобожденные территории имеет под собой цель каталогизации христианских памятников, уничтожения которых со стороны Азербайджана опасается международное сообщество.

Примечательно, что во время встречи Э.Джеймс также сообщил, что встречался по данной теме с Томасом де Ваалом, который ранее призвал провести инвентаризацию христианских памятников под предлогом того, что у азербайджанской стороны «слабые аргументы», и она «пытается выдать армянские храмы» за албанские.

Э.Джеймс выразил сожаление тем, что информацию о теме он в большей степени получил от представителей армянской диаспоры. А это не исключает, что среди спонсоров проекта «Института цифровой археологии» есть и представители армянской диаспоры. По причине рождения Э.Джеймса в Калифорнии и получения им там образования существует вероятность его близких контактов с местными армянами. При этом на встрече в посольстве он неоднократно заявлял о своем объективизме в данном вопросе и подчеркивал, что намерен снять фильм с нейтральной позиции.

Он также поинтересовался вопросом переселения и восстановительными работами на освобожденных территориях. Ему предоставили информацию о том, что из-за отказа армянской стороны предоставить карты минных полей процесс переселения и восстановительных работ задерживается.

С учетом вышесказанного, можно прийти к заключению о том, что визит сотрудников «Института цифровой археологии» и представителей Left Field Films для снятия документального фильма не отвечает интересам Азербайджана. Однако, исходя из интереса Э.Джеймса к другим памятникам и подготовки материала о культурном геноциде, совершенном Арменией, его приезд, с учетом вышеупомянутых рисков, в Азербайджан считается приемлемым.