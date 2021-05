Посольство Латвии осуществляет международный проект современного искусства — «Peace Be Upon You – Salam Aleykum», в котором задействованы дипломатические миссии в Азербайджане, такие как Венгрия, Чехия, Афганистан, Украина, США, Грузия, Турция и ООН, а также посольство Норвегии в Анкаре и ряд организаций и учреждений в сфере культуры Азербайджана.

Как сообщает #, в рамках проекта 11 июня в Музейном центре состоится кинопоказ фильма (Венгрия). Также в рамках данной инициативы Баку также примет участников международной конференции «Вклад Азербайджана в евроатлантическую безопасность. Мир и поддержание мира», к участию в которой, наравне со специалистами высокого уровня в сфере безопасности из НАТО и Азербайджана, планируется привлечь студентов и молодежь.

Авторы проекта отмечают, что сегодня идеология международного движения за мир находит свою поддержку в различных уголках планеты, подчеркивая, что современный, «новый» пацифизм характерен тем, что он не сводится просто к отрицанию войны как таковой, а одновременно несет протест против милитаризации всего общества и мировой политики.

В проекте «Peace Be Upon You – Salam Aleykum» принимают участие деятели культуры из Азербайджана, Латвии, Чехии, Венгрии, Турции, Грузии, Украины, Норвегии и США. Художественную координацию проекта ведет заслуженный художник Азербайджана Сабина Шихлинская. В рамках проекта также запланированы выставки, творческие встречи и дебаты.

Посольство Латвии в качестве координационного посольства НАТО в Баку в период 2021-2022 гг. нацелено на дальнейшее развитие диалога с Азербайджаном в рамках Совета Евро-Атлантического партнерства по вопросам женщин, мира, безопасности, миротворчества и военно-гражданского сотрудничества.

Как рассказала # Сабина Шихлинская, в проекте «Peace Be Upon You – Salam Aleykum» в художественной форме рассматриваются темы сохранения мира и миротворческой деятельности. Актуальность современного искусства и использование информационных технологий в способах распространения темы проекта будут способствовать мобилизации активистов движения за мир и вовлечению десятков тысяч представителей общества со всех концов Земли в процесс укрепления системы международной безопасности и сохранения мира.

По словам организаторов проекта, перенацеливание современного общества с культуры войны на культуру мира является важнейшей задачей человечества. Мирное урегулирование конфликтов должно оставаться приоритетным в международных отношениях, и потому сегодня нет достойной альтернативы миротворческой деятельности, являющейся важным стратегическим инструментом в деле урегулирования и разрешения политических конфликтов. Феномен миротворчества как явления провозглашался и осмысливался на протяжении многих веков, как в религиозных системах, также и в философских размышлениях Геродота, Эпиктета, Прудона, Канта и др.

У нынешнего поколения миротворчество ассоциируется не только с коллективными действиями международных организаций политического и военного характера, направленных на разрешение международных споров, предотвращение и прекращение вооруженных конфликтов преимущественно мирными способами с целью устранения угрозы международному миру, но и в большей степени с системой международной безопасности.