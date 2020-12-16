Пандемия вынудила взять ситуацию в свои руки: куратор Асли Самедова подвела итоги года

Азербайджанская независимая арт-платформа Ta(r)dino 6 в коллаборации с Тбилисским музеем фотографии и мультимедиа провела онлайн-мероприятие «Передвижной Музей Фотографии» (Moving Museum of Photography). Изначально проект планировался в формате лекций и демонстрации работ из коллекции музея в Баку и других городах Азербайджана.

Но вместо этого «Передвижной Музей Фотографии» был представлен на платформе ZOOM. Мероприятие прошло на английском языке с синхронным переводом на азербайджанский.

Как рассказала # основатель Ta(r)dino 6, известный азербайджанский куратор Асли Самедова, наблюдая за ситуацией, как в мире, так и Азербайджане, участники платформы осознали, что будущее проекта и, в целом, арт-сообщества, находится в их собственных руках:

«Мы считаем, что одним из факторов успеха является необходимое развитие культурной экосистемы», — заявила она, отметив, что открытие постоянного арт-пространства в Баку, о котором говорилось ранее, станет возможным лишь весной 2021 года.

По словам А.Самедовой, в 2021 году совместно с ассоциацией европейских центров культуры Trans Europe Halles (TEH) и при поддержке гранта Шведского института будет запущена новая программа развития потенциала, которая будет включать в себя лекции, семинары и тренинги и будет называться «Cultural Accelerator»:

«Это проект о людях, которые работают вместе над решением проблем, накоплением знаний и обменом опытом. Задачи проекта направлены на расширение опыта участников и предоставление им практического набора инструментов, позволяющего успешно рассказывать о своих идеях и проектах представителям институций, отвечающих за перспективное развитие культуры и искусства», — поясняет А.Самедова.

Она напомнила, что лекции и онлайн мероприятия Ta(r)dino 6 являются бесплатными для зарегистрированных участников. Семинары будут проводиться на английском языке с синхронным переводом на азербайджанский язык. Некоторые мероприятия также пройдут с синхронным переводом на русский язык.

Реализация нового проекта пройдет с января по сентябрь 2021 года. Вся подробная информация будет опубликована на сайтах TEH и Ta(r)dino 6.

В течение всего года арт-платформа Ta(r)dino активно занималась продвижением и поддержкой азербайджанских художников.

Рассказывая об итогах, А.Самедова сообщила, что в этом году Ta(r)dino 6 стала ассоциированным членом TEH, а также приняла участие в PESA Virtual Academy 2020, совместном проекте Creative Caucasus и Creative Estonia. В течение первого периода самоизоляции проект арт-платформы «Единство цифровых технологий для социального преобразования», разработанный совместно с Akademie Schloss Solitude (Германия), IZOLYATSIA (Киев, Украина) и Kultura Medialna (Днепр, Украина), получил призы зрительских симпатий и жюри онлайн-форума Civil Match. Помимо этого, Ta(r)dino 6 заняла третье место в конкурсе стартап-идей для культурных и креативных индустрий, проведенном порталом Kreativ Azərbaycan.