Палата представителей США одобрила план стимулирования экономики

План президента США Джо Байдена на 1,9 триллиона долларов, направленный на борьбу с человеческими и экономическими последствиями covid-19, приняла палата представителей Соединенных Штатов. Законопроект набрал достаточное количество голосов для его утверждения, сообщает Reuters.

Администрация США предложила список мер, направленных на то, чтобы помочь людям и экономике оправиться от пандемии предоставлением государственной и местной помощи, более щедрых пособий по безработице и проведением массовой вакцинации, отмечают эксперты.

| 2021-02-27T21:20:27+04:00 27 февраля 2021, 21:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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