Палата представителей США одобрила план стимулирования экономики

План президента США Джо Байдена на 1,9 триллиона долларов, направленный на борьбу с человеческими и экономическими последствиями covid-19, приняла палата представителей Соединенных Штатов. Законопроект набрал достаточное количество голосов для его утверждения, сообщает Reuters.

Администрация США предложила список мер, направленных на то, чтобы помочь людям и экономике оправиться от пандемии предоставлением государственной и местной помощи, более щедрых пособий по безработице и проведением массовой вакцинации, отмечают эксперты.