ООО «Азерпочт» возобновило прием международных почтовых отправлений

Действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий ООО «Азерпочт» возобновило прием международных почтовых отправлений в 18 стран.

Об этом Report сообщили в «Азерпочт».

Согласно информации, с учетом многочисленных обращений граждан, структура провела переговоры с грузовой авиакомпанией и договорилась о международных почтовых перевозках.

В настоящее время в почтовых отделениях и Центрах обслуживания «Шебеке» возобновлен прием международных почтовых отправлений в Австрию, Бельгию, ОАЭ, Грузию, Гонконг, Израиль, Италию, Казахстан, Кыргызстан, Малайзию, Нидерланды, Норвегию, Корею, США, Украину, Россию, Турцию и Сингапур. Продолжаются переговоры по выполнению почтовых отправлений в другие страны. Обновленная информация будет размещаться на сайте azerpost.az.

Отметим, что в настоящее время нет ограничений на доставку международных почтовых отправлений из зарубежных стран в Азербайджан.

| 2020-04-15T10:45:44+00:00 15 апреля 2020, 11:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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