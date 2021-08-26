ООН считает, что Алжиру и Марокко необходимо развивать диалог для обеспечения регионального мира и безопасности. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, комментируя разрыв дипломатических отношений между двумя странами, пишет ТАСС.

«Генсек призывает две соседствующие страны выйти на путь налаживания отношений, в том числе для обеспечения мира и безопасности в регионе», — отметил Дюжаррик.

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра заявил во вторник, что его страна разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени. Между тем он указал, что это «не навредит гражданам двух стран, чьи консульства будут выполнять свою обычную роль».

В Рабате в свою очередь назвали это решение «неоправданным и вызывающим сожаление».

Алжир и Марокко долгое время связывают крайне сложные отношения. Основным камнем преткновения в отношениях двух стран более четырех десятилетий остается конфликт в Западной Сахаре. Рабат считает бывшие испанские владения частью своей территории, Алжир поддерживает независимость Западной Сахары.