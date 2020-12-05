ООН предрекают, что 2021 год может стать катастрофическим

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли отметил, что следующий год может стать самым тяжелым гуманитарным кризисом за последние 75 лет.

За последние четыре года из-за вооруженных конфликтов в мире количество голодающих выросло с 80 млн до 135 млн человек. А пандемия менее чем за год удвоила эту цифру.

«Из-за коронавируса число людей, буквально стоящих на пороге голодной смерти, выросло до 270 млн. Судя по тому, что мы видим сейчас, 2021 год будет буквально катастрофическим», — заявил Дэвид Бизли.

Директор продовольственной программы добавил, что предотвратить гуманитарную катастрофу мешает отсутствие средств, поскольку мировое сообщество уже потратило необходимые для этого $19 трлн на борьбу с пандемией, и в следующем году, вероятнее всего, столько собрать не удастся.