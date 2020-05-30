Очередной корабль Starship Илона Маска взорвался

В Техасе взорвался опытный образец космического корабля Starship, разработанного компанией SpaceX Илона Маска. Инцидент произошел на американском полигоне Бока Чика возле границы с Мексикой, пишет Spaceflight Now.

Взрыв произошел через две минуты после запуска двигателя Raptor. Ракета была полностью уничтожена, а ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки. Информации о пострадавших нет.

Маск хочет, чтобы Starship заменила ракету Falcon 9, запуск которой с космодрома во Флориде был перенесен накануне из-за неблагоприятных погодных условий. В SpaceX планируют, что Starship будет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю.