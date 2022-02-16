«Реал» объявил состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Как передает #, игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 00:00.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Верратти, Паредес, Данилу, Ди Мария, Мбаппе, Месси.

Запасные: Навас, Дагба, Диалло, Керер, Курзава, Дракслер, Гейе, Эрерра, Симонс, Вейналдум, Икарди, Неймар.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор.

Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Васкес, Вальверде, Себальос, Камавинга, Иско, Родриго, Бэйл, Азар, Йович.

Матч обслужит бригада арбитров из Италии под руководством Даниэле Орсато. Помогать ему будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери – Даниэле Киффи. За VAR будут отвечать Марко Ди Белло и его ассистент Массилиано Иррати.