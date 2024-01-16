Латвия из почти 20 стран собрала коалицию, чтобы поставить Украине тысячи новых беспилотников.

Как сообщает # cо ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По его словам, основная цель коалиции заключается в том, чтобы поставить Киеву «как можно больше беспилотников». Министр отметил, что число стран — партнеров по коалиции «приближается к 20». Дальнейшие детали проекта он не раскрыл.

О планах по созданию коалиции стало известно в декабре 2023 года в ходе встречи Спрудса с его украинским коллегой Рустемом Умеровым.