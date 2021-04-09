Кочарян подал судебный иск против Пашиняна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против премьера страны Никола Пашиняна, сообщается на сайте судебной информации datalex.am.

Согласно публикации, ответчиком кроме Пашиняна выступает также Республика Армения. Рассмотрение дела поручено ереванскому судье Артуру Мкртчяну.

«Требование иска – подтверждение факта нарушения права истца на справедливое судебное разбирательство, возмещение нематериального ущерба, нанесенного в результате подобного нарушения», — отмечается в сообщении. Кочарян требует от суда обязать премьера публично опровергнуть высказанные в свой адрес утверждения, возместить также нематериальный ущерб, нанесенный клеветой. Пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова сообщила РИА Новости, что экс-президент требует в качестве компенсации по 2 миллиона драмов (свыше 3,7 тысячи долларов по текущему курсу).

По ее словам иск был подан в связи с заявлениями Пашиняна на митинге 1 марта 2021 года. Тогда он заявил, что 1 марта 2008 года власти страны «вывели армию против народа». Премьер тогда заявил, что «по этому делу есть обвиняемые», которые «предстали перед судом». Он добавил, что хотя стрелявшие не выявлены, но «раскрыт фон» этого дела.