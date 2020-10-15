Из-за действий Армении в Карабахе грузинская интеллигенция обратилась в международные организации

В связи с военными действиями в Карабахе, группа грузинской интеллигенции выступила с обращением к Секретариату ГУАМ, Совету Европы, Генеральной Ассамблее ООН, Совету министров иностранных дел ОБСЕ.

В заявлении говорится:

Мы, представители грузинской общественности, видя тяжелую обстановку, созданную в нашем регионе, обращаемся к правительствам, и к каждому человеку доброй воли, с чувством ответственности за судьбу всего мира:

К сожалению, наши соседние страны, Азербайджан и Армения снова оказались на очередном этапе противостояния. Причина конфликта известна: мы имеем дело с агрессией против Азербайджана и оккупацией его международно-признанных территорий, что уже 30 лет создает очаг напряженности.

Ясно, что усилия разных международных организаций, договорных форматов оказались недостаточны для урегулирования конфликта, и вызвали его заморожение на несправедливой фазе. Азербайджан всегда сдержанно отвечал на провокации Армении. Конечно, война не нужна никому, в том числе и Азербайджану. Но, настает момент, когда государство обязано защитить безопасность своих граждан, территориальную целостность страны. Боевые действия имеют свои международно признанные правила, но сегодня мы видим нарушение этих правил со стороны вооруженных сил Армении. Они, с территории Армении баллистическими ракетами обстреливают мирные города Азербайджана, которые находятся в десятках километров от линии соприкосновения. Целенаправленно бомбятся районы, где не существует ни военной инфраструктуры, ни даже предприятий. Там только жилые дома, и в результате бомбежек гибнут мирные жители, женщины, дети, старики, как это было в Гяндже 11 октября. Такие действия наносят вред и самой Армении, так как оставляют все меньше возможностей для урегулирования конфликта путем мирных переговоров, а исполнителей этих действий ставят в положение военных преступников.

А механизм мирного уреглирования конфликта единственный – должна быть восстановлена справедливость, Армения должна вывести войска из оккупированных территорий Азербайджана, как это указано в решениях многих международных организаций. Только после этого и возвращения азербайджанских беженцев будут возможны переговоры об определении правового статуса Карабаха в рамках Азербайджанского государства.

Авторы обращения отмечают, что такая проблема им не чужда – Грузия сама имеет 20 процентов временно не подконтрольных территорий, оккупированных Россией. Так что, они хорошо понимают боль своих соседей.

«Призываем, возвысить голос против несправедливости и насилия, не допустить оккупацию одной страной территорий другой страны, фактического узаконения этой оккупации, и совершения военных преступлений в отношении мирных жителей этой страны. Надеемся, что вы приложите все усилия для справедливого решения этого конфликта, что очень важно для мирного будущего не только Азербайджана и Армении, но и всего Кавказского региона», — говорится в обращении, под которым свои подписи поставили:

Тенгиз Тхилава – режиссер, сценарист, член киноакадемии Грузии, председатель правления телекомпании «Аре Параллель»

Бека Ониани – журналист, председатель профсоюза журналистов Грузии

Симон Копадзе – политолог, президент Академии внешних отношений и политологических наук Грузии

Леван Чхеидзе – юрист

Каха Читая – политолог

Ирма Манджгаладзе – президент Чешско-Грузинской бизнес-ассоциации

Шота Беридзе – общественный активист

Гиорги Угулава – общественный активист

Гиорги Иремашвили – общественный активист

Гоча Гварамия – бизнесмен, директор компании «Грузонлайн»

Гела Васадзе – политолог

Нугзар Периашвили – политолог

Шота Рцхилашвили — политолог

Анзор Габуния — политолог