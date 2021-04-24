Искусство создавать врагов

Даже удивительно, с каким упорством российские власти создают вокруг страны кольцо врагов.

Не будем брать в недавнем прошлом вроде бы братскую Украину. В Беларуси московскими стараниями значительно уменьшилось число граждан хорошо относящихся к России.

Или возьмем Азербайджан. Отношения Москвы и Баку были достаточно ровными. И вот после окончания карабахской войны осенью прошлого года Белокаменная все больше и даже демонстративно берет сторону Армении. Начиная от потакания ее радикальным силам до планирования парада 9 мая без согласия Баку в аэропорту города Ханкенди. И как бы в виде вишенки на торту так называемый частный визит, так называемого главы, так называемого Арцаха в Белокаменную. В этом видится прямой вызов азербайджанскому руководству. Впрочем, ничего нового. Давно известно, что российские миротворцы в чужих странах ведут себя также нахально, как и в своем государстве. Или вопрос прокладывания дороги в Нахичевань. Армения выдвигает все новые условия и затягивает процесс не без поддержки Москвы.

Думать, что в российской столице не понимают негативной реакции Баку, а с ней и Анкары, нет оснований. Прекрасно отдают в этом отчет, но действуют таким нелогичным и иррациональным способом. Причина вполне понятная. Имперская логика пренебрежительного отношения не только к соседям, но и вообще к меньшим по территории и населению государствам.

В самый разгар рукотворного кризиса в виде концентрации войск на украинской границе взорвалась информационная и дипломатическая бомба в отношении Чехии.

Традиционно к России там относились с симпатией. В годы Первой мировой войны там были созданы чехословацкие подразделения, довольно успешно воевавшие с австрийскими и немецкими войсками. Даже так называемый чехословацкий мятеж 1918-20 гг. не испортил существенно такого отношения. Еще больше симпатий возникло в 1945 году на фоне победы над Германией и участия Красной армии в освобождении части территории Чехословакии.

Даже несколько странно, но интервенция советских войск и подавление пражской весны не ухудшило общий фон отношений между народами. Чехия до недавнего времени оставалась весьма расположенной к России. Президент Милош Земан давно известен своими пророссийскими взглядами. Правительство предпочитало занимать в украинско-российском конфликте несколько отстраненную позицию, хотя и не выбивалось из общего тренда ЕС и НАТО.

И вот такая дружественная атмосфера в одно мгновение изменилась на прямо противоположную. Настолько, что социологический опрос агентства Median, проведенного по заказу «Чешского Радио» выявил 65% тех, кто воспринимает Россию как государство, угрожающее безопасности их родной страны.

Более того, чешские власти заговорили на языке, который они раньше никогда не использовали в отношении Кремля. Причем с каждым днем тон и язык общения становились все тверже.

Речь идет о завершении расследования по взрывам на складах боеприпасов в местечке Врбетице. Как выяснили компетентные органы к их организации и проведению причастны российские агенты, названные по фамилиям настоящим и вымышленным, отслеженным в других странах вплоть до Испании.

Очень похоже на то, что тщательное расследование чешских органов при содействии союзников по НАТО выявило настолько бесспорные доказательства, что всякие сомнения вообще отпали. Выявилась очень неприглядная картина.

Во-первых, Прага превращена в гнездо всякого рода российских шпионских резидентур, большая часть которых прикрыта дипломатическим статусом. Достаточно сравнить численность состава посольств России в Чехии и чешского в Москве. Зачем в столь небольшой по территории стране столько дипломатов. К тому же экономические связи тоже не столь большие. Например, российский рынок в объеме поставок чешских фирм занимает только 12 место. Это гораздо меньше, чем в Венгрию. Не удивительно, что из Праги высылают шпионов, обосновавшихся в российском посольстве.

Во-вторых, такой разгул российских спецслужб в стране НАТО ставит вполне обоснованный вопрос о сотрудничестве соответствующих органов союзников и насколько можно обмениваться с чешскими службами конфиденциальной информацией. В условиях обострившихся отношений с Россией оставаться в таком положении в Праге посчитали невозможным.

В-третьих, в целом изменилось отношение западных стран к московской политике. Концентрация российских войск вблизи Украины, достаточно значительное их размещение на севере возле границы с Норвегией, постоянные угрозы Польше и странам Балтии очень многих в европейских властных коридорах излечили от розовых иллюзий относительно московской политики.

В-четвертых, Прага в какой-то момент получила соответствующие подтверждения, что может рассчитывать на солидарные действия союзников. Не случайно к высылке российских дипломатов присоединились Польша, что в общем закономерно, а также Словакия, которая также считалась одним из самых стойких московских клиентов в ЕС и НАТО.

Представляется, что действия чешских властей оказались для Москвы неожиданным и весьма неприятным сюрпризом. Буквально накануне планировался визит вице-премьера Яна Гамачека для решения вопросов поставок российской вакцины против коронавируса.

Кроме того, сейчас проходят и готовятся тендеры по выбору поставщика топлива для АЭС Темелин и на достройку АЭС Дукованы. В первом случае в тендере участвуют российский ТВЕЛ и американская фирма Westinghouse. Реакторы для этих АЭС строила чешская фирма ŠKODA JS. Американское топливо уже использовалось на АЭС Темелин.

Как сказал вице-премьер и министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек, «С учетом появившейся в последние дни информации, и ввиду готовящихся проверок по безопасности для потенциальных поставщиков АЭС Дукованы-2, правительство единогласно проголосовало за то, что отправка анкет на проверку безопасности будет осуществлена лишь Франции, Южной Корее и США. На деле это означает, что… мы не будем обращаться к российской компании «Росатом». Похоже, что мимо тендера пролетит и российский ТВЕЛ. В обоих случаях речь шла о сделках на миллиарды долларов. Американская фирма легко получит заказ на поставку топлива для АЭС Темелин благодаря России. Аналогично Чехия отказалась и от российской вакцины.

Подведем промежуточные итоги. Значительно ухудшились отношения Чехии и России. Не улучшились они со Словакией и Болгарией. Стоили ли взрывы в Врбетице таких последствий. Украина боеприпасы в 2014 году от бывших социалистических стран все равно получила в момент, когда очень в них нуждалась. Взрывы несколько осложнили процесс, но никак его не остановили.

И вот теперь наступило время платить по счетам. В прямом и переносном смыслах. Комитет обороны чешского парламента принял резолюцию с требованием к России принести извинения и возместить ущерб, причиненный взрывом, а также выплатить компенсацию семьям двух чехов, погибших в результате взрыва в Врбетице.

О дипломатических и экономических последствиях тоже все ясно. Очень похоже, что это далеко не конец и самое главное все еще впереди. Искусством создавать врагов из друзей в Кремле овладели в полной мере.