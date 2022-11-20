«Иран поддержит Азербайджанскую Республику, если на нее когда-нибудь нападет какая-то страна».

Как сообщает АПА, об этом заявил советник по внешней политике Высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти.

Он отметил, что сила Ирана направлена не против наших друзей, а против врагов Ирана и Азербайджана, а также против врагов других наших соседей: «Азербайджанский народ – свет наших очей. В последние недели кто-то по незнанию, а кто-то из предвзятости распространяет слухи о том, что Иран хочет воевать с Азербайджанской Республикой. Это подлая клевета на Иран. Иран не собирается нападать на какую-либо страну, включая своих соседей, будь то на Кавказе или где-либо еще. И в частности, люди той же расы, языка, религии, традиций и истории, то есть народ Азербайджанской Республики, являются светом наших очей. Исламская Республика Иран и сегодня не хочет ничего, кроме счастья народов региона, и не зарится на территорию других стран региона. Иран поддержит Азербайджан, если на него нападет какая-то страна. Хотя между нами и азербайджанцами на севере Араза существует разделение по какой-либо причине, мы не пытаемся убрать границы и занять какие-либо территории. Народ Азербайджана управляет своей страной, и такие неуместные слова и обвинения беспочвенны, и пусть знают они – враги Ирана и Азербайджана, что их усилия в этом плане будут тщетны».