В Баку отметили первую годовщину ухода из жизни выдающегося государственного деятеля Намика Насруллаева. Родственники и близкие собрались, чтобы почтить его память у его могилы и принять участие в вечере памяти, посвященном этому выдающемуся человеку, любимому мужу, брату, отцу и великому государственному деятелю, сообщает #.

Намик Насруллаев занимал должность Министра экономики с 1996 по 2001 год, а также был основателем и первым председателем Счетной палаты Азербайджана с 2001 по 2007 год. Родившийся в Баку в 1945 году, он посвятил свою жизнь государственной службе и оставил неизгладимый след в истории нации.

Вечер памяти собрал родных, членов семьи, государственных чиновников и коллег, предоставив им момент для размышлений о наследии этого выдающейся личности, чьи заслуги оставили значительный отпечаток на развитии экономики страны.

Вклад Намика Насруллаева в развитие страны и его роль государственного деятеля останутся в памяти поколений.