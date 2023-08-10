Киев будет готов начать переговоры с Москвой по вопросу урегулирования конфликта через посредника только после вывода ВС России с территории Украины.

Как передает #, об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Corriere della Sera.

«Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель. Эта цель может быть достигнута с помощью смеси войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым, их задача — подтолкнуть русских к отступлению и пониманию, что лучше говорить, чем драться. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно», — отметил он.

По словам министра, Украина не будет больше ни о чём говорить напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому нужен посредник. Говоря о возможности диалога до полного вывода, Кулеба отметил, что это зависит от обстоятельств. Он отметил, что Украина не верит России на слово, поэтому нужны будут доказательства.