Перед началом спецоперации на Украине рассматривались два сценария действий: ограничиться территорией только ДНР и ЛНР или провести демилитаризацию и денацификации по всей стране. В итоге был выбран второй, такое заявление сделал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Первый — ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ, но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки объединенных сил», — отметил он во время брифинга. Рудской подчеркнул, что был выбран второй вариант — действия по всей Украине, с ее демилитаризацией и денацификацией. (УРА.РУ)