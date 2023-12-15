«К сожалению, армянская диаспора в некоторых странах мира сумела настроить их против Азербайджана», — об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан. И это была абсолютная правда. Мы уже видели, насколько сильно армянская диаспора, через ангажированных политиков, влияет на формирование отношения ряда стран к Азербайджану.

Самый яркий пример — Франция. Проармянская позиция ее президента, главы МИД, мэра Парижа, членов Сената — все это является результатом непрекращающейся, давно поставленной на рельсы работы армянской диаспоры Франции. Достаточно вспомнить, сколь часто Эммануэль Макрон выступал перед армянской диаспорой Марселя и иных городов Франции. Его они в шутку даже называют на армянский лад Манвелом.

Ровно такая же ситуация и в США. Там есть длинная очередь конгрессменов и сенаторов, с которыми давно уже нашла общий язык армянская диаспора. Все эти персонажи, в диапазоне от Роберта Менендеса до Адама Шиффа и Фрэнка Паллоне давно уже инкорпорированы армянской диаспорой США. Плюс, в СМИ есть немало статей о том, что армянский бизнесмен Эрнекян стоит за новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Сильна армянская диаспора и в Украине. И в этой связи интересна информация о том, что решением премьер-министра РА Никола Пашиняна от 12 декабря, главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян находится в командировке в Украине. Целых восемь дней, с 12 по 20 декабря, он будет в этой стране. И в ходе командировки, как сообщает Телегамм-канал «Баграмян,26», Синанян встретится с представителями армянской общины, бизнес-сообщества, деятелями культуры.

Планируется, что Синанян посетит 4 украинских города- Одессу, Днепр, Харьков, Киев.Это, пожалуй, самые важные города Украины на данный момент. Понятно, что вся эта поездка не может не вызывать у нас, как минимум, настороженности.

Также стоит помнить о том, что совсем недавно главой МВД Украины был Арсен Аваков, который превратил возглавляемое им ведомство в структуру, полную этническими армянами. Аваков, кстати, плотно сотрудничал с главой Союза армян Украины Виленом Шатворяном. Тем самым, который был депутатом ВР от Партии Регионов времен беглого президента Украины Виктора Януковича и плотно дружил с его сыном, что кошмарил всю страну.

Да и сам Аваков был очень влиятельной политической фигурой. Кстати, именно он дал «путевку в жизнь» народным депутатам прошлого созыва, скандально известным Евгению Дейдея, Семену Семенченко и даже недавно застреленному в Москве, предателю Украины Илью Киве. Да, в 2014 году Кива стал руководителем добровольческого батальона МВД «Полтавщина». Впоследствии батальон был переименован в «Мирный», а сам Кива получил звание майора милиции.

В декабре 2014 года Киву назначили заместителем начальника Главного управления МВД в Донецкой области, а в июне 2015 года — на аналогичную должность в Херсонской области. Тогда же он получил от Авакова наградное оружие. Такая вот история, объясняющая природу антиазербайджанских заявлений, которые сделал Кива, в бытность депутатом ВР.

Сейчас тоже слышны антиазербайджанские заявления от проармянских украинских политиков. К примеру, можно вспомнить изгнанного в свое время из ВР экс-депутата от «Радикальной Партии Олега Ляшко», скандально известного Игоря Мосийчука. Который в свое время возглавлял в Верховной Раде межпарламентскую группу дружбы Украина-Армения. Также имеет смысл упомянуть действующего депутат ВР от «Европейской солидарности» Николая Княжицкого. Того самого, который в свое время продвигал инициативу признания Верховной Радой так называемого «геноцида армян».

Безусловно, очень обширные связи есть у армянской диаспоры и в украинских СМИ. Перечисляю все это для понимания читателями того, что в Украине давно уже есть ресурс, используя который армянская диаспора может попробовать испортить азербайджано-украинские отношения. А теперь, как видим, в Украину прибывает главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, который может банально раздать соответствующие директивы руководителям армянской диаспоры этой страны. А те, соответственно, включат все свои давно налаженные и новые связи и мы можем увидеть мощную проармянскую и антиазербайджанскую кампанию в Украине.

Да, есть очень теплые отношения между официальными Баку и Киевом. Да, Азербайджан регулярно поддерживает Украину на всех возможных площадках, заявляя об уважении к ее территориальной целостности и суверенитете. Да, Азербайджан регулярно отправляет в Украину большие объемы гуманитарной помощи. Плюс, серьезную работу проводит посольство Азербайджана в Украине, имеются достаточно хорошие межпарламентские связи.

Но где работа Госкомитета по диаспоре в украинском направлении? Ее не видно. За неполные два года с начала полномасштабной российско-украинской войны, никто из руководства Госкомитета по работе с диаспорой так ни разу не посетил Украину. Госкомитет, по сути, утратил полноценный контроль над ведущими азербайджанскими диаспорскими организациями Украины. И это все нам может очень дорого обойтись. Ведь, как справедливо отметил Хакан Фидан, в некоторых странах мира армянская диаспора сумела настроить их против Азербайджана.