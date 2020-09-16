Делегация Индии покинула онлайн-встречу секретарей совбеза ШОС из-за действий Пакистана

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал и индийская делегация покинули 15 сентября онлайн-встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая была организована российской стороной, после того, как Пакистан использовал в качестве фона во время выступления своего представителя пакистанскую карту, включающую территории, которые Индия считает своими. Об этом сообщил в среду МИД Индии на своем официальном сайте, передает ТАСС.

«На встрече советников по национальной безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованной председателем ШОС (Россией), пакистанский советник по безопасности намеренно представил фиктивную карту, которую недавно пропагандировал Пакистан. Это действие стало вопиющим пренебрежением к рекомендации принимающей стороны, направленным против нее, а также нарушением норм собрания, — указывается в сообщении. — После консультаций с принимающей стороной индийская делегация покинула встречу в знак протеста».

В августе премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил об утверждении новой политической карты страны, в которую включена вся территория спорного Кашмира, в том числе и подконтрольная Индии часть, а также ряд других спорных территорий.

Шанхайская организация сотрудничества — региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдателями в организации являются Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Россия председательствует в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах.