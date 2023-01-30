Депутат: «Должно быть принято твердое решение, нельзя допустить, чтобы такое количество людей были недовольны государством»

Эксперт по недвижимости: «Необходимо прояснить судьбу граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки»

Юрист: «Правительство обязано заботиться о своих гражданах»

Во время инаугурационной речи после президентских выборов 2018 года президент Ильхам Алиев заявил, что ничто уже не будет прежним. Глава государства указал, что во всех сферах будут проведены глубокие реформы, суть которых заключается в повышении благосостояния граждан страны.

За последние пять лет в стране были проведены комплексные реформы. Были обновлены все ветви власти — исполнительная, законодательная, судебная системы. Не было ни одной сферы общества, которая осталась бы в стороне от процесса реформ. Чиновники, которые много лет были представлены в органах государственного управления и подвергались критике со стороны общества из-за своей половинчатой ​​деятельности, были уволены и заменены молодыми чиновниками с современным мышлением и зарубежными дипломами.

В ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия под руководством победоносного Главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли, удерживаемые врагом. В результате исторической победы в регионе возникли новые реалии, возросла роль нашей страны в международном масштабе. Отношения между Азербайджаном и Турцией развились и достигли наивысшего пика. Новые союзнические отношения между двумя братскими странами закреплены Шушинской декларацией. Сотрудничество между государствами тюркского мира перешло на новый качественный этап.

Социально-экономические реформы, проведенные под руководством президента Ильхама Алиева, привели к решению проблем, существовавших на протяжении многих лет во многих сферах. Были проведены реформы в системе управления, сделаны важные шаги в направлении обновления советской модели управления и совершенствования законодательной базы. Основным направлением деятельности было создание Азербайджанского инвестиционного холдинга и передача в его состав некоторых государственных учреждений, основным направлением деятельности была провозглашена ликвидация и приватизация не приносящих дохода государственных предприятий.

Отметим, что в середине 90-х годов прошлого века на основании закона, утвержденного указом общенационального лидера Гейдара Алиева, гражданам были розданы приватизационные чеки. В связи с этим законодательством было установлено, что 65 процентов государственного имущества, подлежащего приватизации, принадлежат гражданам страны, для каждого чека приватизации определяется сумма в пределах 2000 (две тысячи) долларов США, с учетом защиты от инфляции. Однако, когда приватизационные чеки регулировались законом «О ценных бумагах», в соответствии с которым не было предусмотрено ограничение времени для приватизационных чеков в качестве ценных государственных бумаг, этот прогрессивный процесс впоследствии остался незавершенным из-за махинаций чиновничьей олигархии.

Депутаты Милли Меджлиса, известные научно-культурные, общественно-политические деятели, экономисты, юристы, эксперты по имуществу, а также граждане, у которых на руках остались приватизационные чеки, обращаются к руководству страны с просьбой внести ясность в судьбу граждан, годами ждущих справедливости. Отмечается, что на фоне процесса комплексных реформ в этом вопросе также должны быть логично подведены итоги, либо возвращены к реализации приватизационные чеки, либо владельцам этих чеков должна быть выплачена соответствующая компенсация.

Комментирующий этот вопрос для издания «AYNA» заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по правам человека Таир Керимли подчеркнул, что тема достаточно актуальна и должна последовать официальная реакция: «По имеющимся у нас данным, сегодня у людей на руках остались сотни тысяч приватизационных чеков. Это очень серьезная цифра. Соответствующие структуры должны, по крайней мере, перейти к действиям после такого общественного возмущения и принять решение о возмещении ущерба. Они должны определить, сколько приватизационных чеков осталось на руках населения. После этого они должны объявить окончательное решение о том, в какой форме будут возмещать ущерб населению.

«Это должно быть выполнено либо в виде создания условий для участия в приватизации приватизируемых предприятий, увеличения срока реализации, либо выплаты компенсации. Значительное количество граждан приобрели ценные государственные бумаги, которые выделило им государство, но сегодня они стали обычными бумагами. Нельзя давать повод, чтобы права людей были ущемлены, и они остались недовольны государством. Самое время принять решение», — сказал депутат.

Директор консалтинговой компании Fame Pro, эксперт по имуществу Фарид Рустамов комментирующий этот вопрос для АYNA отметил, что конституционные права сотен тысяч граждан, ожидающих исторической справедливости, должны быть восстановлены: «Решение общенационального лидера Гейдара Алиева о предоставлении населению приватизационных чеков было прогрессивным шагом. Важным решением было разделить государственное имущество с советских времен между гражданами Азербайджана поровну, бесплатно распределить 65 процентов приватизируемого государственного имущества среди граждан страны, а также определить конкретный размер за каждый приватизационный чек с учетом защиты от инфляции».

«Было отмечено, что приватизационные чеки регулируются законом «О ценных бумагах» и в этом законе четко прописано, что сроков для ценных бумаг нет. Отражены только такие моменты, как продажа и добровольная передача гражданином принадлежащих ему ценных бумаг. С этой точки зрения непонятно решение о приостановлении срока обращения. С другой стороны, процесс приватизации служил интересам официальной олигархии и части дельцов, а не граждан», — сказал наш собеседник.

Рустамов призвал соответствующие структуры принять меры в этом направлении: «Сегодня в Азербайджане осуществляются коренные реформы. Эти реформы служат повышению благосостояния граждан и улучшению отношений между государством и гражданами. Именно в результате этих реформ было отправлено в отставку большинство высокопоставленных чиновников, прославившихся своей негативной деятельностью. Приватизационные махинации имели место в основном во время деятельности именно таких чиновников. Присоединяясь к инициативе наших уважаемых депутатов и представителей интеллигенции, предлагаю соответствующим органам восстановить законные права наших граждан, у которых остались приватизационные чеки».

Директор Института независимой экспертизы, юрист Шукур Гусейнов в комментарии для AYNA также выразил уверенность, что комплексные реформы, проводимые по всей стране, должны распространяться и на граждан, обладающих приватизационными чеками: «Во время церемонии проведения присяги после последних выборов господин президент подчеркнул, что под его руководством будут реализованы все реформы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности граждан. За последний период были проведены очень серьезные реформы. Обновились все ветви власти, в управление было внесено новое дыхание. Мы одержали историческую победу, наши земли были освобождены от оккупации. Можно однозначно сказать, что за последние пять лет Азербайджан добился значительных изменений и успехов как внутри страны, так и в повышении своего авторитета в регионе и на международной арене.

«Нельзя обвинять людей, которые сохранили приватизационные чеки и надеялись на лучшие времена. Правительство должно заботиться о своих гражданах. Этот вопрос наконец-то должен быть разрешен с учетом восстановления исторической справедливости, с учетом тех лиц, у которых на руках остались приватизационные чеки», — резюмировал Гусейнов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

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