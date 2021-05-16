Черногория открывает границы для туристов

Власти Черногории анонсировали открытие границ страны для туристов на следующей неделе. Об этом заявил премьер-министр республики Здравко Кривокапич, передает «Лента.Ru«.

Решение принято по примеру Греции, открывшей въезд для туристов из всех стран, в том числе из России, в пятницу, 14 мая. «Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов с самыми важными словами: добро пожаловать на Черногорское побережье», — заявил Кривокапич.

Ранее Минздрав Черногории объявил, что власти страны с 13 мая будет предоставлять бесплатные COVID-тесты для уезжающих туристов, чьи страны требуют этого по возвращении.

О предстоящем открытии Черногории для российских туристов без ограничений 20 апреля заявлял министр финансов страны Милойко Спаич. Он уточнил, что все ограничительные меры, включая ПЦР-тестирование, будут отменены для въезжающих в государство путешественников из России, Белоруссии, Северной Македонии и с Украины.