Чавушоглу за ужином обсудил с Боррелем ситуацию в Сирии, Афганистане, Ливии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерен вести совместную работу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем с целью сохранить позитивную повестку, сообщает Анадолу.

Об этом Чавушоглу написал в социальных сетях по итогам ужина с Боррелем, состоявшегося после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Мы будем вести совместную работу с верховным представителем ЕС Боррелем с целью сохранить позитивную повестку», — отметил министр.

Чавушоглу подчеркнул, что для решения таких вопросов, как обновление соглашения о Таможенном союзе, введение безвизового режима, борьба с незаконной миграцией и терроризмом, необходимо развивать сотрудничество.

Глава турецкой дипломатии сообщил, что обсудил с Боррелем ситуацию в Сирии, Афганистане, Ливии и другие региональные вопросы.

В свою очередь, Боррель в заявлении по итогам заседания глав МИД стран ЕС отметил, что Евросоюз хочет наладить отношения с Турцией как с важной соседней страной, кандидатом на вступление. «Мы хотим сделать это исходя из интересов стран-членов и Евросоюза», сказал он.