Звезды на красной дорожке фестиваля «ЖАРА». Церемония открытия- Фоторепортаж

Как сообщает #, первый день фестиваля ЖАРА ознаменовался настоящим звездопадом на красной дорожке.

В церемонии приняли участие Эмин Агаларов с супругой, Филипп Киркоров с детьми, Григорий Лепс, Зульфия Ханбабаева, Лолита, Сергей Лазарев, Валерия, Ани Лорак, Время и Стекло, Artik & Asti, Burito, Monatic, Настя Каменских, A Studio, Ольга Бузова, Вера Брежнева, Глюкоза, Рита Дакота, Zivert, Александр Панайотов, Макс Барских, Bosson, Чингиз Мустафаев, Альбина Джанабаева, Кристина Орбакайте.

По красной дорожке также прошлись вице — президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева с дочерью Аминой и известный азербайджанский бизнесмен Арас Агаларов с внуком Микаилом.

Звезды блистали в буквальном смысле этого слова. Каждый излучал позитив, любовь и наслаждался прекрасным настроением.

 

 

| 2019-07-25T21:46:46+00:00 25 июля 2019, 21:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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