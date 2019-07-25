Звезды на красной дорожке фестиваля «ЖАРА». Церемония открытия- Фоторепортаж

Как сообщает #, первый день фестиваля ЖАРА ознаменовался настоящим звездопадом на красной дорожке.

В церемонии приняли участие Эмин Агаларов с супругой, Филипп Киркоров с детьми, Григорий Лепс, Зульфия Ханбабаева, Лолита, Сергей Лазарев, Валерия, Ани Лорак, Время и Стекло, Artik & Asti, Burito, Monatic, Настя Каменских, A Studio, Ольга Бузова, Вера Брежнева, Глюкоза, Рита Дакота, Zivert, Александр Панайотов, Макс Барских, Bosson, Чингиз Мустафаев, Альбина Джанабаева, Кристина Орбакайте.

По красной дорожке также прошлись вице — президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева с дочерью Аминой и известный азербайджанский бизнесмен Арас Агаларов с внуком Микаилом.

Звезды блистали в буквальном смысле этого слова. Каждый излучал позитив, любовь и наслаждался прекрасным настроением.