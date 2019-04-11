Звезды мировой сцены на Ф1: кто еще выступит на королевских гонках в Баку

Организаторы Гран-при Азербайджана «Формула-1» анонсировали имя еще одной звезды, которая выступит в Баку, в рамках гоночного уик-энда 26-28 апреля. Это мегазвезда современной музыки, обладательница премии «Грэмми» Карди Би (Cardi B).

Концерт певицы состоится 28 апреля в зала Crystal Hall. Напомним, что 27 апреля на этой же площадке выступит хедлайнер концертной программы Гран-при Азербайджана Ф1, популярный певец Сэм Смит.

Приветствуя выступление Карди Би в рамках гоночного уик-энда в Баку, исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов сказал:

«Мы очень рады, что одна из талантливейших исполнительниц современной музыки представит захватывающее шоу в заключительный день гоночного уик-энда Гран-при Азербайджана 2019. Своим уникальным стилем исполнения и неповторимым голосом Карди Би за короткий промежуток времени смогла зарекомендовать себя как мегазвезда, задающая тон в мире музыки. Говоря о выступлении Карди Би, можно однозначно сказать — ждите неожиданностей, так же как и в целом от бакинского трека Ф1! Эта певица идеально подходит для заключительного концерта нашего гоночного уик-энда. Я уверен, что многие фанаты после зрелищной борьбы пилотов Ф1 на самой скоростной городской трассе, присоединятся к нам, чтобы увидеть не менее зрелищное выступление суперзвезды в Crystal Hall».

Посетить концерт певицы смогут все владельцы билетов на 2019 Гран-при Азербайджана Ф1.

Параллельно с этим, анонсированы имена всех артистов, которые выступят на официальных афтепати под названием Baku City Sounds – 2019 в рамках Гран-при Азербайджана Ф1.

Операционная компания Baku City Circuit в этом году представит новый формат официальных вечеринок с участием топовых музыкантов . Все три вечеринки пройдут в концертном зале Elektra Events Hall.

Афтепати начнутся 26 апреля. На сцену выйдет популярный российский исполнитель, известный как Джиган (GeeGun). Один из известных музыкантов в стилях поп и хип-хопа, Джиган является неоднократным обладателем российских музыкальных премий, включая «Золотой граммофон» и «Песня года». В 2018 году он выиграл премию Муз-ТВ 2018 за «Лучший хип-хоп проект». Завершит вечеринку 26 апреля один из топовых ди-джеев Турции Махмут Орхан.

Вторая афтепати пройдет с участием известного музыкального исполнителя Робина Шульца.

Робин Шульц — ди-джей немецкого происхождения, в свои 30 лет добился признания на мировом танцполе и зарекомендовал себя как самый успешный немецкий артист за последние два десятилетия.

В 2014 году его трек «Prayer In C» получил международную золотую и платиновую сертификацию, и сразу занял первое место в iTunes в 40 странах, а также первое место в национальных музыкальных рейтингах 17 стран. В общей сложности мегахит покорил чарты iTunes в 92 странах и занял 25-е место в 68 странах мира. И это было только начало, так как Робин Шульц стал первым немецким музыкантом, взявшим первое место в глобальных чартах Shazam, а «Prayer In C» признали самым успешным международным хитом всех времен, созданным немецким музыкантом.

Заключительная вечеринка Baku City Sounds, которая состоится 28 апреля, пройдет под управлением самого Феликса Де Лаэта, более известного под именем Lost Frequencies.

Кроме того, DJ Mendoza будет выступать в качестве ди-джея заведения каждый вечер в дни гоночного уик-энда.

За последние годы ди-джей добился успеха на всех уровнях музыкальной индустрии. Выпустив свой глобальный хит «Are You With Me» в 2014 году, он быстро получил мировую славу. Хит достиг многоплатинового статуса, заняв первое место в 18 странах.

В 2018 году Lost Frequencies собрал более 1 миллиарда просмотров и создал хитовые ремиксы на произведения Major Lazer, сингл «Cold Water» от Джастина Бибера и MØ, песню «Malibu» Майли Сайрус и др.

Осталось дождаться имени последнего артиста, который добавит драйва в концертную программу Гран-при Азербайджана 2019, выступив с концертом в Crystal Hall в первый день гонок, 26 апреля.