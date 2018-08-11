Звезда Трампа на голливудской Аллее славы размножилась за ночь

Несколько десятков звезд Дональда Трампа появились на Аллее славы в Голливуде в ночь на 9 августа. Активисты разместили наклейки после предложения властей района убрать звезду президента. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Инициатором акции выступил уличный художник-консерватор, пожелавший остаться неизвестным. Ему помогали сторонники. «Только попробуйте удалить звезду — появятся еще 30», — заявил он, пишет lenta.ru.

Общественники распечатали наклейки на виниле с адгезивным клеем, обеспечивающим сильную фиксацию c поверхностью, и разместили их на свободных местах Аллеи славы. Они потратили на это около тысячи долларов. Как отмечает издание, акцию спонсировал некий «молодой и анонимный предприниматель».

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