Звезда фильма «Первый мститель» появится в фильме «Миссия невыполнима»

Актриса Хейли Этвелл, сыгравшая агента Пегги Картер в одноименном сериале и фильмах Marvel, появится в новом фильме франшизы «Миссия невыполнима». Об этом на своей странице в Instagram сообщил режиссер Кристофер МакКуорри.

Он опубликовал фотографию актрисы с предложением «принять миссию». На что Этвелл ответила у себя на странице в Instagram, что миссия принята. «Однако мне тяжело следовать приказам», — добавила актриса, возможно, намекая, что ее персонаж будет с тяжелым характером.

МакКуорри снял пятые и шестые части франшизы, которые называются «Племя изгоев» и «Последствия». На данный момент он назначен режиссером седьмой и восьмой картин об агенте Итане Ханте. Ранее журнал Variety назвал даты выхода новых частей — 23 июля 2021 года и 5 августа 2022 года. Агента Итана Ханта во всех фильмах играет Том Круз.

Этвелл известна ролью Пегги Картер, которая впервые появилась в фильмах студии Marvel в картине «Первый мститель» в 2011 году. Она также сыграла в сериале «Черное зеркало».