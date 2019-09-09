Зурабишвили уволила своего спикера

Хатия Моисцрапишвили больше не занимает пост спикера президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как передает Sputnik-Грузия, об этом сообщила советник президента по связям со СМИ Ирина Шенгелия.

«Хатия Моисцрапишвили больше не является пресс-спикером, но она работает в администрации. Это произошло по решению президента, но Моисцрапишвили продолжит работать в департаменте коммуникаций. Как только будет известно что-то новое, вы об этом узнайте», — сказала И.Шенгелия.

Вместе с тем советник президента не назвала причину подобного решения и не сказала, кто станет новым пресс-спикером грузинского президента.

Отметим, что Х.Моисцрапишвили стала пресс-спикером С.Зурабишвили в январе 2019 года.