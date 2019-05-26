Зурабишвили об отношениях с Азербайджаном

Всем известно, что независимость государства невозможно обеспечить без границ. Поэтому во время визитов в дружеские страны я подняла вопрос о делимитации границ.

Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила во время торжественного мероприятия в честь дня независимости, пишет oxu.az.

Она отметила, что делимитация границ должна быть завершена:

«Нужно решить эту проблему. Ничто не должно мешать нашим добрососедским отношениям и стабильности в регионе».

Зурабишвили подчеркнула, что приветствует возобновление деятельности грузинско-азербайджанской комиссии по делимитации границ:

«Надеюсь, что в ближайшем будущем получим результат, отвечающий интересам государства».