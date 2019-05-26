Зурабишвили об отношениях с Азербайджаном

Всем известно, что независимость государства невозможно обеспечить без границ. Поэтому во время визитов в дружеские страны я подняла вопрос о делимитации границ.

Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила во время торжественного мероприятия в честь дня независимости, пишет oxu.az.

Она отметила, что делимитация границ должна быть завершена:

«Нужно решить эту проблему. Ничто не должно мешать нашим добрососедским отношениям и стабильности в регионе».

Зурабишвили подчеркнула, что приветствует возобновление деятельности грузинско-азербайджанской комиссии по делимитации границ:

«Надеюсь, что в ближайшем будущем получим результат, отвечающий интересам государства».

| 2019-05-26T23:26:59+00:00 27 мая 2019, 07:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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