ZTE приступила к продаже первого 5G-смартфона

Китайская компания ZTE в понедельник приступила к продаже первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G — Axon 10 Pro. Об этом говорится в опубликованном в социальной сети WeChat заявлении компании, сообщает ТАСС.

23 июля ZTE начала предпродажу телефонов по цене 4999 юаней (порядка $722). Как сообщалось, компания ведет переговоры с крупнейшими розничными сетями Китая, а также планирует продавать Axon 10 Pro в официальных магазинах ZTE.

Устройство оснащено новейшим 8-ядерным процессором Snapdragon 855 с 6 Гбайт оперативной памяти, работающим на операционной системе Android 9.0 Pie. Объем встроенной памяти составляет 128 Гбайт, при этом смартфон оснащен слотом для карт microSD с емкостью до 512 Гбайт. Емкость аккумулятора составляет 4 тыс. миллиампер-часов.

В июле этого года первые восемь моделей смартфонов для мобильной связи пятого поколения получили сертификаты качества в КНР, что дало им возможность выходить на китайский рынок. Компания Huawei представила четыре модели, остальные четыре сертификата получили китайские производители Oppo, Vivo, ZTE и One Plus.