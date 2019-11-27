ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО, и Анкара от них не откажется – Чавушоглу

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 не представляют угрозы для НАТО, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, НАТО и США осведомлены о том, что Турция остро нуждается в защите своего воздушного пространства. Для этого она закупает российские комплексы С-400, так как Вашингтон отказался продать для турецкой армии американские ЗРК, сказал Чавушоглу.

Глава МИД отметил, что Турция еще раз предлагает США создать комиссию для проверки С-400.

В Анкаре не намерены подчиняться требованиям США об отказе от российских ЗРК, добавил Чавушоглу.