ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО, и Анкара от них не откажется – Чавушоглу

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 не представляют угрозы для НАТО, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, НАТО и США осведомлены о том, что Турция остро нуждается в защите своего воздушного пространства. Для этого она закупает российские комплексы С-400, так как Вашингтон отказался продать для турецкой армии американские ЗРК, сказал Чавушоглу.

Глава МИД отметил, что Турция еще раз предлагает США создать комиссию для проверки С-400.

В Анкаре не намерены подчиняться требованиям США об отказе от российских ЗРК, добавил Чавушоглу.

| 2019-11-27T14:12:18+00:00 27 ноября 2019, 15:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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