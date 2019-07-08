ЗРК С-400 будут доставляться в Турцию авиацией

Поставки ЗРК С-400 в Турцию будут осуществляться авиацией. Надеюсь, что российские комплексы на вооружении Турции внесут вклад в безопасность Турции, региона и мира в целом.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед отбытием в Сараево, где примет участие в саммите организации «Процесс сотрудничества Юго-Восточной Европы», сообщает Агентство Анадолу.

Эрдоган сообщил о проведении работ по загрузке и подготовке к отправке в Турцию ЗРК С-400.

«Место дислокации определят Министерство нацобороны и Генштаб Турции», — сказал президент Турции.

| 2019-07-08T13:23:51+00:00 8 июля 2019, 13:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss