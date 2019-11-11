Зрители в США выбрали лучший фильм года

Победителем американской кинопремии People’s Choice Awards в категории «Фильм 2019 года» стала картина «Мстители: Финал». Об этом сообщается на сайте премии.

Лучшая комедия года по версии зрителей — «Загадочное убийство», а лучшая драма — фильм «После». В категории семейных фильмов победил «Алладин».

Лучшим актером назвали Роберта Дауни-младшего («Мстители: Финал»), а актрисой — Зендею («Человек-паук: вдали от дома»).

Лучшим сериалом 2019 года стал «Очень странные дела».

Церемония награждения состоялась 10 ноября.

Победителей премии People’s Choice Awards определяет зрительское голосование. Она вручается с 1975 года. До 2005 года победителей выявляли с помощью соцопросов, однако затем голосование стали проводить в интернете.(ТАСС)