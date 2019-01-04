Зрителей Евровидения — 2019 поселят в палатках

Мэрия Тель-Авива намерена разместить тысячи фанатов и гостей, которые приедут в Израиль на конкурс «Евровидение» в мае 2019 года, в палаточном городке, передает РИА Новости.
Власти города объявили тендер на постройку палаточного городка в парке «Ха-Яркон», вблизи Израильского выставочного центра, на площадке которого пройдет «Евровидение», сообщила РИА Новости советник мэра Рона Хульдаи Илана Михаэли.
Размещение планируется организовать в трех ценовых категориях, соответствующих разному уровню комфорта. Самой бюджетной будет площадка для самостоятельной установки собственных или арендованных туристических палаток. Вторая категория – большие, просторные палатки повышенной комфортности. На более требовательную публику будут рассчитаны временные домики -«караваны» с собственным санузлом и кондиционером.
Кроме спальных мест, на территории временного городка планируется оборудовать площадки для проведения вечеринок, зоны быстрого питания, пункт проката велосипедов. Для подвоза к концертным площадкам «Евровидения» предполагается запустить специальные автобусы-шаттлы. Основную часть забот об охране гостей возьмет на себя полиция и Национальная служба безопасности, для обеспечения порядка будут привлечены также частные охранные компании. После окончания конкурса палаточный городок примет участников ЛГБТ-парада.