Зрителей Евровидения — 2019 поселят в палатках

Размещение планируется организовать в трех ценовых категориях, соответствующих разному уровню комфорта. Самой бюджетной будет площадка для самостоятельной установки собственных или арендованных туристических палаток. Вторая категория – большие, просторные палатки повышенной комфортности. На более требовательную публику будут рассчитаны временные домики -«караваны» с собственным санузлом и кондиционером.

Кроме спальных мест, на территории временного городка планируется оборудовать площадки для проведения вечеринок, зоны быстрого питания, пункт проката велосипедов. Для подвоза к концертным площадкам «Евровидения» предполагается запустить специальные автобусы-шаттлы. Основную часть забот об охране гостей возьмет на себя полиция и Национальная служба безопасности, для обеспечения порядка будут привлечены также частные охранные компании. После окончания конкурса палаточный городок примет участников ЛГБТ-парада.