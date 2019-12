Зрады не произошло

Судя по довольно сдержанным и даже несколько мрачным комментариям в российской прессе Москве не удалось заставить Киев капитулировать на саммите в Париже в нормандском формате.

Непривычная для российских власть имущих активная политическая жизнь в Украине создает в Кремле оптический обман общей дестабилизации и расшатывания власти президента Владимира Зеленского. В Белокаменной не понимают, что давление общества обеспечивает твердость в отстаивании своей позиции.

Надо сказать, что накануне встречи Россия Путина получила несколько довольно сильных ударов. Во-первых, разгорелся дипломатический и шпионский скандал в связи с выявленной причастностью московских спецслужб к политическому убийству, а возможно и нескольким, в Берлине. Последовала высылка двух российских дипломатов и неприятное объяснение Владимира Путина с Ангелой Меркель на встрече в Париже.

Во-вторых, во Франции получили новые доказательства атаки российских хакеров во время выборов 2017 года. Для Макрона подобные доказательства означают, что его политика привлечения России в Европу основательно подорвана. Кремль вмешивается и довольно беспардонно во французскую внутреннюю политику точно также как он это постоянно делает со своими более близкими географическими соседями. Отсюда соответствующий тон заявлений Макрона по завершении саммита.

В-третьих, новое руководство Евросоюза, которое начало работу 1 декабря, выступило с рядом важных заявлений о безусловной поддержке Украины.

В-четвертых, последовало сообщение МВФ о приближении новой программы финансирования Украины. Прямого отношения к урегулированию конфликта на Донбассе это не имеет, однако существенно подкрепило позиции Зеленского. На сложности, часто иллюзорные, финансового состояния Украины очень надеялись в Москве. Теперь этот вопрос вообще потерял свое значение, что, конечно, сказалось на тональности переговоров.

В-пятых, этот факт также не имеет прямого отношения к темам переговоров в Париже, но создал характерную атмосферу на встрече. Речь идет о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) о дисквалификации российской сборной на Олимпийских играх из-за допинга. Хотя дело идет о спорте, но это свидетельство того, что в мире не собираются закрывать глаза и look the other way — смотреть сквозь пальцы на наглые нарушения правил и соглашений со стороны России.

И если раньше многие считали, что Париж уж точно будет поддерживать Путина на переговорах, то теперь российского президента ждало возвращение в период 2014-15 гг., когда он оказался один против трех стран, действовавших вместе.

Ситуация у Зеленского была тоже не из легких. Очень многие в Киеве, а в Москве тем более не скупились на прогнозы, что бывший артист комедийного жанра станет легкой добычей опытного переговорщика Путина и Москва получит все что захочет, как по Донбассу, так и по газу.

Однако украинский президент оказался совсем не таким простачком, каким его изображала московская пропаганда и политические противники в Украине. Оказалось, что Зеленский провалов избежал и даже добился на первый взгляд мелких, но очень важных успехов.

Первой достигнутой целью является согласие Москвы на обмен пленными и задержанными на Донбассе. Не всех на всех, а только тех, кто занесен в списки одной из сторон. К сожалению, Путин не согласился на обмен тех граждан Украины, которых задержали в Крыму и в России. По ним переговоры еще предстоят. Тем не менее, в гуманитарной и дипломатических сферах это определенный успех.

Сложнее было с так называемым разведением войск. Этого Путин добивался по всей линии размежевания. Пойти на это в нынешних условиях Украина не может, по причинам стратегическим и тактическим. Под Широкино украинская армия отогнала сепаратистов, чтобы сделать невозможными обстрелы Мариуполя артиллерий и установками залпового огня. Отступать на окраины города категорически нельзя по понятным причинам. Договорились о точечном отводе в трех пунктах, которые выберут военные.

Решение саммита, имеющее стратегическое значение является расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на все время суток. До настоящего времени они наблюдали только в светлое время, а как раз обстрелы в основном происходят ночью. Если Россия перестанет блокировать изменение режима работы миссии, то ситуация на Донбассе принципиально изменится и объявляемые перемирия станут полноценными.

Как и ожидалось, самыми трудными и пока неразрешимыми оказались вопросы выборов и украинского контроля над границей. Москва стоит на том, что сначала выборы, а потом постепенная передача контроля.

Ответ Киева, что свободные выборы невозможны под дулами автоматов упирается в российский ответ, что такой порядок записан в Минских соглашениях. Замечание, что в Минских соглашениях ничего не говорится о формуле Штайнмайера, а Москва настаивает на ее применении, на Путина впечатления не произвело.

Надо сказать, что Зеленского в этом вопросе поддержала Ангела Меркель. «Есть вопрос: этот документ (Минские договоренности — авт.) окаменевший или его можно менять? Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по поводу его изменения… Мы надеемся, что этот документ (Минские договоренности) снова будет гибким, и его оживят». При этом Макрон тоже не выступил против того, чтобы Минские соглашения несколько модифицировать.

Передать контроль над границей равнозначно уходу России из Донбасса. Если Москва на такое пойдет, то рушится вся конструкция давления не только на Украину, но также подвисает Приднестровье, несколько изменяется ситуация в отношении Грузии и вообще Южного Кавказа. Не забудем проблемы с бацькой Лукашенко. Так что Путин будет на этом стоять столько сколько сможет.

В целом Зеленский не переступил ни одну красную линию. Он обозначил их на пресс-конференции по окончании переговоров.

Первое — это невозможность федерализации. Украина остается унитарным государством и этот принцип изменению не подлежит.

Второе — никто извне не может влиять на направление развития Украины. Его будет выбирать исключительно ее народ.

Третье — никаких компромиссов в урегулировании на Донбассе в виде территориальных уступок нет и быть не может.

Этих слов оказалось достаточным для того, чтобы палаточный лагерь «Движения сопротивления капитуляции» возле Офиса президента в Киеве был быстро свернут и протестующие удалились.

Большинство опасений относительно капитуляции касались проблемы транзита и поставок газа.

Зеленский утверждает, что Россия и Украина приблизились к соглашению по газу. При этом годовой или двухлетний контракт уже не рассматривается, а также есть согласие о том, что Россия выполнит решение Стокгольмского арбитража — правда, заплатив $3 млрд не деньгами, а газом. Из Москвы комментарии по этой проблеме были более сдержанными. Оправдается ли мнение украинского президента покажет ближайшее будущее.

Мировая пресса отмечает весьма скромные успехи саммита и возлагает вину за это на российского президента. Как писала немецкая газета Süddeutsche Zeitung, «Кремлевский лидер не был готов пойти на ключевую уступку Зеленскому ради достижения мира на Донбассе и соглашения с Киевом, а именно: вывести оттуда российских солдат и разоружить 35 000 сепаратистов, которым поставляла оружие Москва… Отсутствие стабильности на Донбассе ослабляет Украину и еще долго не позволит ей стать членом НАТО и ЕС. Пока Путин находится в Кремле, он не откажется от этой цели».

Зеленский первый раунд не проиграл, зрады (предательства) не произошло, но трудности будут возрастать в дальнейшем. Стороны договорились встретиться через четыре месяца, чтобы обсудить проделанное. Судя по московским заявлениям очень может быть, что обсуждать будет нечего и все вернется на круги своя.