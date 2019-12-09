Зозибини Тунци из ЮАР стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная» 2019

Представительница ЮАР Зозибини Тунци стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

26-летняя победительница — активный борец с насилием по отношению к женщинам. «Она посвятила свою кампанию в соцсетях изменению гендерных стереотипов. Она гордо выступает за естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть»,- говорится в профайле Зозибини Тунци.

В тройку финалистов конкурса также вошли представительница Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и мексиканка София Арагон.

| 2019-12-09T08:57:12+00:00 9 декабря 2019, 10:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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