Зоозащитники напали на Конора Макгрегора

Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) обратилась к бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Конору Макгрегору, сообщает Sport24.

Они просят его перестать носить шубы из натурального меха.

Перед всеми своими крупными боями Макгрегор надевал норковые шубы. Макгрегор заявлял, что любит их носить.

«Я недавно увидела твой пост в соцсетях о шубах. Поэтому я захотела как можно раньше связаться с тобой и предложить сдать шубы в пользу нашей программы амнистии.

Животным, которых выращивают ради меха, не дают возможности на жизнь. Их закрывают в клетках и не позволяют жить естественной и привычной жизнью. Их душат, истязают, бьют током, топят и травят. Иногда даже снимают с них шкуру, пока они еще живые. Ты заплатил много денег за свои шубы, но жизни убитых норок гораздо дороже», — написала в открытом письме директор PETA Элиза Аллен.

Также она порекомендовала Макгрегору посмотреть видео о том, как животных держат в заточении на меховых фермах.

«Сейчас уже поздно спасать животных, которых убили ради твоих шуб. Но ты еще можешь помочь спасти других животных. Для начала можешь сдать свои шубы нашей организации. С их помощью мы сможем рассказать другим людям о том, насколько ужасным является меховой бизнес. Мы также можем отдать эти шубы беженцам или малоимущим, то есть тем, у кого действительно есть веская причина носить подобные предметы гардероба.

Меховой бизнес умер. На прошлой неделе Ирландия объявила о своем намерении прекратить зарабатывать на этом деньги, так что движение в этом направлении никогда еще не было столь же стремительным. Что скажешь? Поможешь нам победить жестокость над животными? Сдашь свои шубы?» — добавила Аллен.