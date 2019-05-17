Зоны отдыха в Азербайджане взяты под контроль

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с Государственным агентством по туризму реализуют план мероприятий в зонах отдыха».

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель АПБА Гошгар Тахмазли.

Он сказал, что специалисты Агентства и Института продовольственной безопасности взяли под контроль зоны отдыха, чтобы обеспечить потребителей здоровой пищей.

Председатель АПБА отметил, что имеющиеся стандарты, необходимые для выхода азербайджанской продукции на европейский рынок, соответствуют международным нормам: «В настоящее время продукция растениеводства Азербайджана широко признана на европейских рынках. Фитосанитарные и санитарные сертификаты, выданные Азербайджаном, признаются международными структурами. Наша продукция беспрепятственно экспортируется в страны Европейского Союза».

| 2019-05-17T14:47:54+00:00 17 мая 2019, 16:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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