NASA отложило запуск зонда для исследования солнца. ОБНОВЛЕНО

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запланированный на сегодня, 11 августа, запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения солнца. Как сообщило NASA в Twitter, пуск должен состояться утром 12 августа. Причины переноса старта не уточняются.

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NASA готовится запустить зонд, который отправится к Солнцу. Ученые рассчитывают, что он приблизится к звезде на рекордно близкое расстояние — около шести миллионов километров.

Аппарат доставит к Солнцу чип, на который записали более миллиона имен землян.Стать частью проекта мог любой желающий, заявки принимали на сайте NASA, передает vesti.ru.

Зонд размером с небольшой автомобиль получил имя Parker Solar Probe в честь создателя термина «солнечный ветер». Ожидается, что Parker впервые сблизится с Солнцем в ноябре, а в декабре передаст новые данные на Землю.

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