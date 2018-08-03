«Зомби бой» из клипа Леди Гаги покончил с собой

Канадец Рик Дженест или «Зомби бой», известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гаги, покончил с собой, сообщает радиостанция Radio Canada со ссылкой на полицию.

Как сообщается, Дженест был обнаружен мертвым в среду в Монреале. Ему было 32 года. Согласно данным властей, мужчина испытывал психологические проблемы.

Рик Дженест приобрел популярность в 2011 году после съемок в клипе Леди Гаги на песню «Born This Way», после чего участвовал в множестве показов дизайнеров. Узнав о случившемся, Леди Гага написала в Twitter, что «более чем опустошена» этим известием.

«Мы должны прилагать больше усилий, чтобы изменить культуру, выдвинуть психическое здоровье на передний план и уничтожить стигму, что мы не можем говорить об этом. Если ты страдаешь, позвони другу или семье сегодня. Мы должны спасать друг друга», — написала Леди Гага.

Рик Дженест попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых и костей. Не менее 90% его тела было покрыто татуировками.

Дженест сделал свою первую татуировку после операции по удалению опухоли мозга, которую он пережил в 15 лет. Как сообщает радиостанция, его прозвище «Зомби бой» берет начало именно отсюда.

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