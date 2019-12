«Золотой голос» группы Enigma едет в Баку

Один из самых неординарных музыкантов планеты, золотой голос группы Enigma Эндрю Дональдс впервые даст концерт в Баку.

Как сообщили # организаторы гастролей, выступление артиста состоится 15 марта на сцене Elektra Hall. Эндрю Дональдс исполнит в Баку лучшие хиты легендарной группы.

Мировую известность музыкант получил благодаря работе в знаменитом музыкальном эмбиент-коллективе Enigma. Параллельно он занимался сольным творчеством. В 1995 году вышел сингл «Mishale», сделавший его известным в Америке. Хит занял 38 место в Billboard Hot 100.

Исполнение Эндрю Дональдса завораживает слушателя, а голос, признанный «золотым», заставляет остановиться и вслушаться в его звучание.

Музыкант известен своими философскими изречениями. В частности, он всегда утверждал, что хотел не просто «делать» песни, а создать вселенную поп-музыки с ее многообразием и особенной атмосферой.

«Я пишу песни для всех и стараюсь трогать сердца людей. Для этого смешиваю элементы различных стилей, поп, этно, ритм-энд-блюз, регги. Это музыка для всех, но в ней есть общий знаменатель — она очень личная».

В 1998 году музыканта заметил продюсер проекта Enigma Мишель Крету. Его поразил голос исполнителя. Дональдс не раздумывая согласился стать вокалистом группы.

В проекте «Enigma» вокалист участвовал в записи четырех альбомов, в которые вошли такие хиты, как «Seven Lives», «Boum-Boum», «Je T’aime Till My Dying Day», «In The Shadow, In The Light», «Modern Crusaders» и другие. После выступлений в составе коллектива Дональдса признали «золотым голосом Энигмы».

В 2015 году Эндрю начал сотрудничать с Максимом Фадеевым. Во время гастролей в России музыкант услышал его песни и увидел клипы, которые ему понравились. Он позвонил и договорился о встрече. Так родилось несколько проектов, в числе которых саундтрек «I Believe» к мультфильму «Савва. Сердце воина».

В начале октября Эндрю Дональдс стал хедлайнером музыкального фестиваля «Среднерусская Возвышенность — 2018». Более полутора часов Дональдс выступал перед зрителями, которые после каждой песни благодарили его взрывами аплодисментов.