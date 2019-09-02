Золото в Азербайджане подешевело

Стоимость золота в Азербайджане 2 сентября снизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 2 сентября подешевела на 1,5045 маната, составив 2593, 6050 маната, унция серебра подорожала на 0,1501 маната, до 31, 2270 маната, унция платины — на 34,1785 маната, до 1595,1015 маната, унция палладия подорожала на 93,6955 маната, до 2619, 6915 маната.
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Название
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02.09.2019
|30.08.2019
|Золото
|XAU
|2593.6050
|2595.1095
|Серебро
|XAG
|31.2270
|31.0769
|Платина
|XPT
|1595.1015
|1560.9230
|Палладий
|XPD
|2619.6915
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2525.9960
Банковские металлы — это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.