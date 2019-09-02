Золото в Азербайджане подешевело

Стоимость золота в Азербайджане 2 сентября снизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 2 сентября подешевела на 1,5045 маната, составив 2593, 6050 маната, унция серебра подорожала на 0,1501 маната, до 31, 2270 маната, унция платины — на 34,1785 маната, до 1595,1015 маната, унция палладия подорожала на 93,6955 маната, до 2619, 6915 маната.

Название

  02.09.2019   

    30.08.2019
Золото  XAU      2593.6050    2595.1095
Серебро  XAG       31.2270      31.0769
Платина  XPT       1595.1015    1560.9230
Палладий XPD 2619.6915

2525.9960

Банковские металлы — это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

| 2019-09-02T10:04:48+00:00 2 сентября 2019, 12:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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