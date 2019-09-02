Золото в Азербайджане подешевело

Стоимость золота в Азербайджане 2 сентября снизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 2 сентября подешевела на 1,5045 маната, составив 2593, 6050 маната, унция серебра подорожала на 0,1501 маната, до 31, 2270 маната, унция платины — на 34,1785 маната, до 1595,1015 маната, унция палладия подорожала на 93,6955 маната, до 2619, 6915 маната.

Название 02.09.2019 30.08.2019 Золото XAU 2593.6050 2595.1095 Серебро XAG 31.2270 31.0769 Платина XPT 1595.1015 1560.9230 Палладий XPD 2619.6915 2525.9960

Банковские металлы — это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.