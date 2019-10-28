Зограб Мнацаканян: «Мы не ведем пока переговоров вокруг конкретных формулировок»

Очередная встреча глав МИД Армении и Азербайджана по нагорно-карабахскому урегулированию состоится в ближайшие месяцы.

Как передает Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с болгарским коллегой Екатериной Захариевой в Ереване.

«Планируется продолжение наших встреч на уровне глав МИД, очередная — состоится в ближайшие месяцы. Мы сконцентрированы на продолжении наших встреч. Это основа для подготовки встречи на уровне глав стран», — сказал З.Мнацаканян.

По его словам, повестка встреч касается вопросов мирного урегулирования карабахского конфликта, конкретных шагов и договоренностей, достигнутых в последнее время, которые требуют реализации.

«Надеюсь, что в ближайшем времени мы сможем осуществить шаги, которые послужат реализации договоренностей. Мы не ведем пока переговоров вокруг конкретно составленных на бумаге формулировок. Но это не означает, что мы не работаем вокруг принципов и параметров, которые необходимы для формирования соразмерности обязательств сторон», — добавил глава армянского МИД.