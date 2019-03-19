Знаменитый режиссер скончался на 94-м году жизни

Кинорежиссер Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.

Хуциева госпитализировали в конце декабря, в январе его состояние улучшилось. С 16 марта режиссер находился под наблюдением врачей в реанимации.

Марлен Хуциев — общепризнанный классик советского-российского кино. Он снял такие популярные фильмы, как «Весна на Заречной улице» (1956), «Два Федора» (1958), «Застава Ильича» (1965) (прокатное название — «Мне двадцать лет»), «Июльский дождь» (1966) и другие. На Международном кинофестивале в Венеции картина «Мне двадцать лет» была отмечена Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме — «Золотой пластиной».

В 1986 году Хуциев получил звание народного артиста СССР.