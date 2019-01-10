Знаменитая бакинская четверка: история группы «Təsdiq» и ее прорыв в культуре Азербайджана

«Təsdiq» празднует юбилей. Ровно 30 лет назад четверо студентов Университета искусств — Амирбек Нариманбеков, Теймур Даими, Самир Кафаров и Эльмар Амирагов создают первую в Баку неформальную арт-группу Təsdiq, что в переводе с азербайджанского означает «утверждение».

Это был творческий союз креативных азербайджанских художников 90-х годов, и без преувеличения можно сказать, что в свое время именно эта великолепная азербайджанская четверка совершила настоящий арт прорыв в культурной жизни нашей республики.

Сегодня Баку превратился в одну из самых оживленных и динамичных культурных столиц мира с множеством современных выставочных площадок, центров искусств, галерей и творческих пространств, но заслуги и наследие Təsdiq не забыты, тем более, что некоторые участники команды и сегодня ведут активную творческую деятельность. За время существования арт-группы было осуществлено немало уникальных художественных проектов, многие из которых стали первой подобной практикой в изобразительном искусстве Азербайджана. Təsdiq просуществовала до 1992 года. Дружба никуда не делась, но путь у каждого дальше был свой.

Недавно Теймур Даими сообщил, что Təsdiq готовится к выставке в честь своего 30-летия.

В преддверии этого события, он и Самир Кафаров поделились с # самыми сокровенными воспоминаниями.

ТЕЙМУР ДАИМИ: «НАМ ПОМОГАЛО САМО ВРЕМЯ»

— Официально Təsdiq была создана нами в 1989 году. Но идея создать свою группу посетила нас гораздо раньше — в 1985, на последнем курсе художественного училище им. А. Азим-заде, где мы все учились. Тогда мы с интересом изучали историю визуальной культуры, включая современное искусство. Следили за наиболее актуальными тенденциями, любили обсуждать творчество мировых художников, наиболее известные направления в авангардном искусстве. Анализируя и обсуждая эти темы, мы обратили внимание на то, что в истории азербайджанского искусства всегда были яркие и талантливые художники, но никогда не было независимых художественных групп, объединений и движений, которые инициировали бы новые течения и направления, прокладывали бы новые дороги в искусстве. А ведь современное искусство, особенно в начале 20-го века изобилует подобными группами, движениями, направлениями: дадаисты, кубисты, футуристы, сюрреалисты, абстракционисты и др. объединялись в группы и организации, писали эстетические манифесты, выпускали журналы, газеты и провозглашали новое слово в искусстве. Вот и мы, вдохновившись этими историческими примерами, загорелись желанием создать свою группу. Завершив учебу в училище, прослужив в армии и, уже будучи студентами Азербайджанского Государственного Института Искусств, в 1989 году мы, наконец, создали первую в Азербайджане художественную группу.

Нам помогало само время. Это было время горбачевской перестройки, гласности. Весь Советский Союз сотрясали, в хорошем смысле, реформы во всех сферах жизни. Рухнул «железный занавес», ограждавший советских людей от «тлетворного влияния» Запада.

В страну, которая раньше испытывала информационный голод, вдруг хлынул поток всевозможной информации, в том числе и касающейся современного искусства. Молодые художники были воодушевлены этими переменами и открывающимися перспективами.

В Баку, в 1988 году был создан БЦИ — Бакинский Центр Искусств, объединивший наиболее пассионарных деятелей искусства — художников, фотографов, искусствоведов, режиссеров, писателей, музыкантов.

Одним словом, это было время дерзких решений и неординарных действий. Время молодых. Вот и мы решили, что наш час пробил.

Создав группу, мы написали манифест, выпустили бюллетень, организовали несколько выставок. На выставках в разное время участвовали разные художники, но костяк группы был неизменен и состоял из четырех человек — Амирбека Нариманбекова, Самира Кафарова, Эльмара Амирагова (позже он покинул территорию искусства) и Теймура Даими. Мы составляли идеологическое ядро группы. У нас не было одного лидера. Мы все были на равных правах. Но каждый делал то, что у него получалось лучше всего. Скажем, Амирбек и я, наряду с практической художественной деятельностью, занимались теоретическими исследованиями, а Самир с Эльмаром — организаторскими.

Группа Təsdiq просуществовала недолго. В 1991 году мы вынужденно приостановили групповую деятельность, продолжая по сей день проявлять индивидуальную творческую активность.

ПОЧЕМУ ПРИОСТАНОВИЛИ?

Отнюдь не из-за разногласий или внутренних причин. Дело в том, что душевный подъем и творческая эйфория второй половины 80-х годов быстро, в один «миг» сменились рядом знаковых драматических событий — уже начавшийся карабахский конфликт, затем трагедия, случившаяся 20 января 1990 года, а затем и вовсе развал Советского Союза в 1991 погрузил республику в долгий период социально-политических бурь и потрясений.

Это был жесткий период выживания, и людям было не до искусства. Мы поняли, что в таких условиях наша деятельность не принесет желаемых результатов.

Но те 3 года существования группы, неожиданно и незаметно для нас самих, изменили ландшафт художественной жизни Азербайджана. Təsdiq оказалась не только первой в республике независимой арт группой, но и первой творческой платформой, в рамках которой в нашей стране впервые были представлены широкой аудитории раннее не существовавшие у нас виды современного искусства — ассамбляж, объект, инсталляция, художественная акция, перформанс, концептуальное искусство.

Это сейчас, когда мы посещаем выставки современного искусства и сталкиваемся со всеми этими видами и жанрами, они выглядят как нечто само собой разумеющееся и как то, что якобы было всегда. Мы уже не удивляемся этому. Мы уже привыкли это видеть. Но тогда, 30 лет назад все это было в диковинку, сам наш концептуальный подход выглядел революционным, новым.

Мы ставили перед собой амбициозную цель совершить эстетическую революцию в локальной среде, наподобие сюрреалистической революции в Париже в начале прошлого века. Учитывая наш тогдашний возраст, оно и понятно — юношеский максимализм.

Наши выставки вызывали пристальный интерес, особенно в среде профессионалов. А самые радикальные деятели искусства, такие, например, как уже ставший классиком нонконформистского искусства 70-х годов Горхмаз Эфендиев, посетив одну из наших выставок, пришел в восторг и даже изъявил желание вступить в группу и участвовать в последующих наших проектах наряду с нами, молодыми художниками. Нам такая живая, непосредственная реакция и отношение старших коллег по цеху была очень дорога и почетна.

Кроме этого, группа Təsdiq дала пассионарный импульс локальной творческой среде. Сразу после нас в республике стали появляться другие арт группы и объединения. И этот толчок пробуждения и активного креативного поведения, пожалуй, стал одним из самых важных результатов влияния Təsdiq на художественную жизнь Азербайджана в 90-е годы. Так что, нам есть чем гордиться.

САМИР КАФАРОВ: «Мою мастерскую называли штаб-квартирой, а меня – ее начальником…»

— Со времен учебы в художественном училище с 1981 года, нас с Амирбеком Нариманбековым и Теймуром Даими связывает крепкая дружба и тесное творческое сотрудничество. Мы, часто размышляя о современном искусстве, в эпоху социалистического реализма, акцентировали внимание о привнесении новшеств и развитию творческих идей в этой сфере. Уже на втором курсе мы с Теймуром задумали творческий проект об эволюции цивилизации. Теория была грандиозной, но с практикой дела обстояли сложнее. Сказывался юношеский максимализм и отсутствие опыта, а ведь нам было только 16 лет. Мы много читали, изучали современное искусство, историю, философию, дискутировали, порой допоздна…

После окончания училища в 1985 году мы были призваны в армию. Я служил в Москве, и подолгу службы часто бывал в командировках. Конечно же, как художник следил за переменами в культурной жизни столицы. Это были времена «перестройки» советского государства. Многие запреты были отменены, и художники получили свободу на вольнодумство, что и отражалось в их произведениях.

Хорошо помню знаменитую выставку авангардистов в галерее на Кузнецком мосту осенью 1987 года, где я впервые познакомился с работами в стиле абстракционизма, экспрессионизма, и концептуального искусства.

Инсталляции, ассамбляж и прочее на меня произвели очень большое впечатление. Время эпохи соцреализма заканчивалось. Я чувствовал, что меняется ощущение восприятия окружающего мира, и это было мне близко по духу. Я искал свои пути к развитию этого процесса.

Вернувшись в Баку, я поделился своими мыслями с Теймуром, который уже давно изучал современные подходы в искусстве.

Время было очень неспокойное. Однажды я, Теймур и Эльмар Амирагов собрались у Амирбека дома. Обсудив детали, мы пришли к выводу, что у нас уже есть группа. Дали название — Təsdiq.

Это произошло 23 января 1989 года. Мы давно шли к этой идее. Нам всем было по 23 года, энтузиазм и фанатичная приверженность к искусству давали нам импульс к действию. У нас не было в команде лидеров, мы действовали сообща. Каждый вкладывал в группу то, что мог, и все принималось путем консенсуса и дискуссий. Наши отношения были доверительными, построенными на взаимоуважении творческих взглядов. И это, несмотря на глубоко индивидуальную идентичность профессии художника…

Наши встречи проходили в моей мастерской в Ичери шехер. Ребята в шутку называли мою мастерскую штаб-квартирой, а меня — ее начальником. Тут мы встречались и строили планы на будущее…

ЗНАМЕНИТЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ САЛОН И ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА

— Летом 1989 года наша четверка участвовала в совместной выставке в знаменитом Цветочном Салоне на площади Фонтанов, сейчас там ресторан «Пицца Инн». Это было пробным шаром для нас.

7 декабря 1989 года в зале Художественного Фонда состоялась первая выставка Təsdiq. В ней участвовал и наш друг Эльмар Гашимов. Выставка произвела фурор. Публика впервые знакомилась с концептуальным искусством, открывая новые представления в изобразительном искусстве.

Это была первая в истории азербайджанского искусства презентация такого рода.

По моему мнению, Теймур и Амирбек были пионерами в области инсталляций. Теймур Даими позже, в 90-х годах, еще более развился в этом направлении и открыл персональную выставку инсталляций.

Все лето мы готовили бюллетень Təsdiq. Было очень сложно. В те времена компьютеров практически не было, нам удалось напечатать несколько экземпляров в НИИ Народного хозяйства. Таким образом, наша группа не только имела свой манифест и научно-теоретическую базу, но и собственный печатный орган.

TƏSDİQ УШЛА «СПОКОЙНО»

— К выставкам мы готовились всегда очень долго и обстоятельно. Могли написать аннотацию к любой работе, у нас всегда была сильная теоретическая база. Нас приглашали в редакции ведущих газет, приглашали посетить с выставкой в эстонский город Нарва, но политика вмешалась в наши планы…

После январских событий 1990 года мы решили провести выставку протеста, однако, позже наши эмоции обрели более глубокую философскую сущность.

10 декабря 1990 года мы провели выставку под названием «Гара серги» («Черная выставка»), и она имела большой резонанс: о нас писали все СМИ, говорили все телеканалы.

В декабре 1991 года наша группа открыла еще одну выставку, и как оказалось, последнюю. К нам присоединились и наши друзья – художники Эльмар и Джамиля Гашимовы, Фикрет Магеррамов и Эльхан Гашимов.

Təsdiq «ушла» спокойно, оставив нас, членов группы, на индивидуальных дорогах Судьбы. Мы «вечно развиваемся и вечно совершенствуемся», — как говорится в нашем манифесте.

Я стал изучать экономику, Теймур — философию, Амирбек — новшества в компьютерной графике. Эльмар уехал из страны. Но наша дружба и сотрудничество продолжаются и по сей день.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

— Təsdiq сделала самое главное — дала импульс в создании творческих ячеек для объединения перспективных художников, увлеченных определенной идеей. Мы вошли в историю как первая неформальная творческая группа Азербайджана. Мы рады тому, что после нас появилось много таких групп, которые своими интересными проектами вносят лепту в развитие нашего искусства.

Интересный факт: не договариваясь, мы все оказались в сфере кино и телевидения. Я уже более 25 лет являюсь художником на AZTV, Амирбек руководит отделом в телекомпании Space, а Теймур известен как успешный кинорежиссер…

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