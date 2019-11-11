«Знаменательным моментом» для демократии назвал отставку Моралеса Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник поприветствовал отставку президента Боливии Эво Моралеса, заявив, что это важный сигнал для «нелегитимных» властей Никарагуа и Венесуэлы.

«Вчерашняя отставка президента Боливии Эво Моралеса стала поворотным моментом для демократии в Западном полушарии», — говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.

«Соединенные Штаты аплодируют боливийскому народу в части его стремления к свободе, а боливийским военным — за выполнение клятвы защищать не только одного человека, но и конституцию Боливии», — добавляется в сообщении. (РИА Новости)