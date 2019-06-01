Злоумышленники пытались украсть билеты на финал ЛЧ по футболу

Злоумышленники, выдающие себя за стюардов, задержаны при попытке украсть билеты на финал Лиги чемпионов между английскими футбольными клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Организованная группа злоумышленников под предлогом технической проверки намеревалась украсть билеты на игру. Испанская полиция конфисковала поддельную форму и оборудование стюардов, а также изъяла фальшивую аккредитацию на матч.

«Болельщики не должны показывать билеты лицам или группам лиц, которые могут носить поддельную форму стюардов и подойти к ним на пути к стадиону за пределами официальных зон контроля», — сообщается в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Финал пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

| 2019-06-01T22:59:31+00:00 1 июня 2019, 23:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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