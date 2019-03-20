Златко Далич: Азербайджан не является легким соперником

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич перед стартовым матчем отбора на ЕВРО-2020 против Азербайджана провел пресс-конференцию.

«Легких соперников нет, и Азербайджан тоже не является таковым. Мы самым серьезным образом настраиваемся на эту игру. Мы уважаем своего соперника. Смотрел самые последние матчи сборной Азербайджана. Теперь у нее новый тренер, а каждый специалист исповедует свою философию игры. Нам интересно, как будет выглядеть игра обновленной сборной Азербайджана.

Было бы лучше конкурировать с кем-то другим, чем с Юрчевичем. От него ничего не скроешь. Поэтому, было бы лучше, если в сборной Азербайджана работал другой специалист.

Мы планируем играть иначе, чем на чемпионате мира. Больше собираемся контролировать мяч и не ждать контратак. Первый матч отбора очень важен для нас», — заявил Далич.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич также высказался о предстоящей встрече.

«Сборная Азербайджана будет опасна, если мы не будем бдительными с первых минут. Ждем тот Азербайджан, с которым играли в 2015 году в Баку. Они создали нам проблемы. Надеюсь, мы покажем свою игру. Ожидаем, что старт в цикле получится удачным. Не так важно, кто в соперниках. Каждый матч для нас важен. Мотивация на высшем уровне. Не думаю, что у нас будут проблемы с мотивацией, так как мы готовы к игре», — заявил Модрич.