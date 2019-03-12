Зинедин Зидан вернулся в «Реал Мадрид» с условием выполнения 6 условий

Зинедин Зидан вернулся в «Реал Мадрид» с условием выполнения 6 условий.

Как сообщает Marca, во время переговоров с 47-летним специалистом президент мадридцев Флорентино Перес обещал выполнить его требования.

Список требований французского главного тренера следующий:

1. Полный контроль над командой

2. Продажа игроков, которых он не видит в команде

3. Марсело и Иско не продаются

4. Отказ от покупки Неймара

5. Хамес не вернется

6. Нужно попытаться подписать Мбаппе

Отметим, что 11 марта «Реал Мадрид» заявил, что Зинедин Зидан вновь стал главным тренером команды. (sports.ru)