Зинедин Зидан вернулся в «Реал Мадрид» с условием выполнения 6 условий

Зинедин Зидан вернулся в «Реал Мадрид» с условием выполнения 6 условий.

Как сообщает Marca, во время переговоров с 47-летним специалистом президент мадридцев Флорентино Перес обещал выполнить его требования.

Список требований французского главного тренера следующий:

1. Полный контроль над командой

2. Продажа игроков, которых он не видит в команде

3. Марсело и Иско не продаются

4. Отказ от покупки Неймара

5. Хамес не вернется

6. Нужно попытаться подписать Мбаппе

Отметим, что 11 марта «Реал Мадрид» заявил, что Зинедин Зидан вновь стал главным тренером команды. (sports.ru)

| 2019-03-12T21:44:47+00:00 13 марта 2019, 02:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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