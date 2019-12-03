«Зимняя сказка» с парадом звезд в Баку

Во Дворце Гейдара Алиева прошел грандиозный гала-вечер самого звёздного новогоднего комедийного фильма «Qış nağılı» (Зимняя сказка), сообщает #.

Такого гала-вечера фильма в Баку с участием большого количества звезд, музыкальных Санта Клаусов и Новогодней ёлкой, парадом танцоров, циркачей, световым шоу, и, конечно же, красной дорожкой ещё не было.

Творческий коллектив встречали и провожали овациями до и после фильма. Зрители смаковали интересные моменты волшебного праздничного вечера и веселые моменты фильма, фотографировались и делали селфи со звездами.

Картина «Qış nağılı» является самым крупным проектом 2019 года компании «Cinemazadeh», состоит их 2-х частей – «Qış nağılı: Biri vardı, biri yox» и «Qış nağılı: Göydən üç alma düşdü».

Генеральный продюсер фильма, автор идеи и режиссер-постановщик — Джафар Ахундзаде.

Сценарий написали Вугар Гусейнов, Талыб Ахмедов и Джафар Ахундзаде. Второй режиссер – Вюсал Гаджигадир и Вюсал Ахмедзаде, оператор-постановщик Рауф Гурбаналиев и Орхан Мамедов. Исполнительные продюсеры Эмиль Давудзаде, Исмаил Багиров и Алисаттар Гулиев.

Отметим, что фильм состоит из нескольких историй, которые произошли в одном отеле в новогоднюю ночь. Герои сгруппированы по данным историям. В ролях Эльджан Расулов, Оксана Расулова, Саида Гулиева, Санубар Искендерли, Октай Алиев, Ася Абдуллаева, Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Ровшан Мамедли, Самира Эфенди, Диляра Кязымова, Мурад Дадашов, Гюнель Мамедова, Меджид Гусейнов, Шалала Шахваладгызы, Ислам Мехралиев, Кямаля Пириева, Джейхун Зейналов, Нофель Шахмароглу, Абдул Махмудов, Элмеддин Джафаров, Агиль М. Гулиев, Самир Алескеров, Зульфия Гурбанова, Эркин Эргин, Эльвин Ибра, Вюсал Гаджигадир, Земфира Садыхова, Дениз Ахундзаде, Илькин Гасани и Турал Асадов.

Для новогоднего шоу из Турции приглашены известный певец Халил Сезаи и актриса Муге Боз.

Художник-постановщик — Заур Абдуллаев, композитор — Рухин Мамедов (Rino Rhodes), музыкальный редактор — Айнур Ахундзаде, художник по костюмам – Мехрибан Эфенди, художник по гриму – Айтен Гусейнзаде, пост-продакшн — Руфат Керимзаде, режиссёры монтажа Руфат Керимзаде и Вугар Исламзаде, звукорежиссёры Азад Велиев и Орхан Агаларов.

В фильме главные саундтреки исполнили народные артисты Бриллиант Дадашева и Тунзаля Агаева, исполнители Эльнур Гусейнов, Диляра Кязимова, Эльвин Новрузов (L’veen) и Самира Эфенди.

Поддержку в организации мероприятия оказали Министерство Культуры, сеть кинотеатров «CinemaPlus», «Cinema Distribution», «Cinemazadeh», кавер группа «Harmony Music Band», и др.